RT: похищенная смолинским маньяком девушка 14 лет находилась в 10 км от дома
- РИА Новости
Как сообщила RT местная жительница, Екатерина после смерти матери несколько лет провела в детдоме, однако затем вместе с сестрой вернулась в трёхкомнатную квартиру, доставшуюся им по наследству.
Затем Екатерина пропала, а её сестра вышла замуж и переехала.
Следственный комитет России ранее опубликовал видео из дома в посёлке Смолино Челябинской области, где маньяк 14 лет удерживал похищенную им девушку. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
Позже источник RT в силовых структурах сообщил, что в отношении маньяка из Смолина Челябинской области завели новое уголовное дело по статье об убийстве.
В СК подтвердили эту информацию, сообщив, что в 2011 году маньяк убил и расчленил женщину. Её останки он закопал в погребе дома.