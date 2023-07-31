RT: похищенная смолинским маньяком девушка 14 лет находилась в 10 км от дома

Похищенная смолинским маньяком в Челябинской области девушка все 14 лет находилась в 10 км от дома — на противоположном берегу озера.

Как сообщила RT местная жительница, Екатерина после смерти матери несколько лет провела в детдоме, однако затем вместе с сестрой вернулась в трёхкомнатную квартиру, доставшуюся им по наследству.

Затем Екатерина пропала, а её сестра вышла замуж и переехала.

Следственный комитет России ранее опубликовал видео из дома в посёлке Смолино Челябинской области, где маньяк 14 лет удерживал похищенную им девушку. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Позже источник RT в силовых структурах сообщил, что в отношении маньяка из Смолина Челябинской области завели новое уголовное дело по статье об убийстве.

В СК подтвердили эту информацию, сообщив, что в 2011 году маньяк убил и расчленил женщину. Её останки он закопал в погребе дома.