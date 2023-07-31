Военная хроника рассказала о подвижном береговом ракетном комплексе ЗК60 «Бал» в рамках новой серии цикла, посвящённого военной технике в зоне проведения СВО.

Отмечается, что «Бал» входит в состав ракетных подразделений Береговых войск ВМФ России с 2008 года и усиливает береговую оборону Дальнего Востока, Калининградской области и Крымского полуострова.

С лета 2022 года комплекс начал использоваться в зоне проведения спецоперации. Североатлантический альянс дал боевой машине кодовое обозначение Sennight («седмица» — церковнославянское название недели).

Комплекс предназначен для решения противокорабельных задач в открытом море, прибрежных зонах и портовой инфраструктуре. Цели «Бала» определяют различные пилотируемые и беспилотные разведывательные платформы российских воздушно-космических сил.

Основным снарядом комплекса является крылатая ракета Х-35У с собственной системой спутниковой навигации, которая способна уничтожить корабль противника на дальности свыше 260 км.

«При использовании по наземным объектам Х-35У огибает рельеф местности и радиус действия ЗРК противника. Ракета выполняет противозенитные манёвры и обладает малой отражающей поверхностью (около 0,15 кв. м), что уменьшает дальность её обнаружения вражескими РЛС», — пишет Военная хроника.

Отмечается, что благодаря своим особенностям «Бал» является уникальным инструментом для поражения огромной номенклатуры вражеских наземных и надводных целей.

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