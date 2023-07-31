Российский президент Владимир Путин подписал закон о штрафах за неоказание содействия военкоматам при мобилизации.

Документ, опубликованный на портале правовой информации, вступит в силу с 1 октября этого года.

Законом вводятся штрафы за несвоевременное оповещение либо обеспечение явки граждан, подлежащих мобилизации. Кроме того, штрафы вводятся за отказ от содействия этому процессу.

Для должностных лиц штрафы составят 60—80 тыс. рублей, для юридических — 400—500 тыс. рублей.

Кроме того, увеличены штрафы за непредоставление военкомату списков для учёта граждан, которые подлежат первоначальной постановке на воинский учёт.

Штрафы составят от 40 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 350 тыс. до 400 тыс. рублей — для юридических.

Также Путин подписал закон о штрафе в 30 тыс. рублей за неявку в военкомат по повестке.