Путин подписал закон о штрафе в 30 тысяч рублей за неявку в военкомат по повестке
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении до 30 тыс. рублей размера штрафа за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины.
- РИА Новости
28 июля Совфед одобрил соответствующий закон.
Ранее Государственная дума России в третьем, окончательном чтении приняла поправку, предусматривающую увеличение штрафов для граждан, не явившихся по повестке в военкомат.
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