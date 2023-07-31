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Пострадавшие от стихийного бедствия жители Марий Эл получат единовременную выплату

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Жителям Марий Эл, пострадавшим в результате стихийного бедствия 29 июля, выплатят единовременную помощь. Такое решение принял глава республики Юрий Зайцев.

Об этом сообщается на сайте главы региона. 

Уточняется, что из-за урагана в палаточных лагерях на территории диких пляжей пострадали 29 человек, включая семерых детей. Отмечается, что восемь человек скончались и 20 были госпитализированы с различными травмами.  

Для помощи семьям погибших предусмотрена выплата в размере 1 млн рублей, пострадавшим гражданам будет выплачено от 50 до 500 тыс. рублей — сумма будет зависеть от степени тяжести полученных ими травм. 

Отмечается, что организацию информирования граждан, имеющих право на получение помощи, возьмёт на себя Министерство труда и социальной защиты Республики Марий Эл. Выплаты будут производиться из республиканского бюджета. 

Ранее сообщалось, что за несколько дней из-за непогоды в 17 регионах России погибли 11 человек, 71 пострадал.

Также стало известно, что число погибших в результате падения деревьев из-за грозы и сильного ветра в Марий Эл увеличилось до восьми.

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