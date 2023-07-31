Пострадавшие от стихийного бедствия жители Марий Эл получат единовременную выплату
Об этом сообщается на сайте главы региона.
Уточняется, что из-за урагана в палаточных лагерях на территории диких пляжей пострадали 29 человек, включая семерых детей. Отмечается, что восемь человек скончались и 20 были госпитализированы с различными травмами.
Для помощи семьям погибших предусмотрена выплата в размере 1 млн рублей, пострадавшим гражданам будет выплачено от 50 до 500 тыс. рублей — сумма будет зависеть от степени тяжести полученных ими травм.
Отмечается, что организацию информирования граждан, имеющих право на получение помощи, возьмёт на себя Министерство труда и социальной защиты Республики Марий Эл. Выплаты будут производиться из республиканского бюджета.
Ранее сообщалось, что за несколько дней из-за непогоды в 17 регионах России погибли 11 человек, 71 пострадал.
Также стало известно, что число погибших в результате падения деревьев из-за грозы и сильного ветра в Марий Эл увеличилось до восьми.