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МЧС: за несколько дней из-за непогоды в 17 регионах России погибли 11 человек

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За несколько дней из-за непогоды в 17 регионах России погибли 11 человек, 71 пострадал.
МЧС: за несколько дней из-за непогоды в 17 регионах России погибли 11 человек
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«На контроле МЧС России находится ликвидация последствий прохождения опасных и неблагоприятных метеорологических явлений по территории 17 субъектов с выпадением обильных осадков и порывами ветра до 27 м/с. Пострадали 82 человека, из них 11 погибли, 35 госпитализированы», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей в Марий Эл из-за урагана.

Число погибших в результате падения деревьев из-за грозы и сильного ветра в Марий Эл увеличилось до восьми.

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