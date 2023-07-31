МЧС: за несколько дней из-за непогоды в 17 регионах России погибли 11 человек

За несколько дней из-за непогоды в 17 регионах России погибли 11 человек, 71 пострадал.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«На контроле МЧС России находится ликвидация последствий прохождения опасных и неблагоприятных метеорологических явлений по территории 17 субъектов с выпадением обильных осадков и порывами ветра до 27 м/с. Пострадали 82 человека, из них 11 погибли, 35 госпитализированы», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей в Марий Эл из-за урагана.

Число погибших в результате падения деревьев из-за грозы и сильного ветра в Марий Эл увеличилось до восьми.