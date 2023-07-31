Шойгу поблагодарил российских военных за героизм и мужество, проявленные в СВО

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поблагодарил личный состав российских войск, участвующий в спецоперации на Украине, за службу, мужество и героизм.

«Если раньше мы говорили о единичных подвигах, то сегодня у нас десятки и сотни достойных военнослужащих, солдат, офицеров, сержантов, которые не просто с честью выполняют свой долг, а делают это высокопрофессионально», — сказал он.

По словам министра, российские военные проявляют высочайшие образцы мужества и героизма.

Шойгу подчеркнул, что украинские потери за прошедший месяц составили 20 824 человека и 2227 единиц различного вооружения, в том числе десять танков Leopard и 11 американских БМП Bradley.

Он также заявил, что интенсивность ударов по связанным с терактами объектам ВСУ выросла в разы.