Шойгу поблагодарил российских военных за героизм и мужество, проявленные в СВО
- РИА Новости
«Если раньше мы говорили о единичных подвигах, то сегодня у нас десятки и сотни достойных военнослужащих, солдат, офицеров, сержантов, которые не просто с честью выполняют свой долг, а делают это высокопрофессионально», — сказал он.
По словам министра, российские военные проявляют высочайшие образцы мужества и героизма.
Шойгу подчеркнул, что украинские потери за прошедший месяц составили 20 824 человека и 2227 единиц различного вооружения, в том числе десять танков Leopard и 11 американских БМП Bradley.
Он также заявил, что интенсивность ударов по связанным с терактами объектам ВСУ выросла в разы.