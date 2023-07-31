Юрист Соловьёв заявил, что неуплата ЖКУ может привести к выселению

Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России в беседе с RT рассказал о последствиях неуплаты ЖКУ. По его словам, всё это может привести к выселению.

Юрист отметил, что первая и самая распространённая санкция за неуплату — пени, которые начисляются на сумму просрочки.

«Они начисляются с 31 дня просрочки и составляют 1/300 ставки рефинансирования от суммы долга за каждый день. Также закон предусматривает и такую меру, как ограничение или приостановление предоставления коммунальной услуги», — уточнил он.

Соловьёв подчеркнул, что следующим этапом является взыскание задолженности в судебном порядке. При этом срок исковой давности составляет три года.

«Отмечу, что после вынесения судебного приказа или решения к должнику могут быть применены ограничительные меры (выезд за границу и управление авто). Последней мерой является выселение нанимателя по решению суда», — добавил собеседник RT.

Соловьёв напомнил также, что на сегодняшний день отработаны процедуры выселения из общежития и арендуемого жилья, а долги по ЖКХ передаются по наследству и новому собственнику придётся их гасить.

Ранее стало известно, что, согласно данным Росстата, долги россиян за жилищно-коммунальные услуги приблизились к 900 млрд рублей.