«Известия»: долги россиян за ЖКУ приблизились к 900 млрд рублей
Об этом пишет газета «Известия».
«По итогам первого квартала эта сумма составила 876,4 млрд руб.», — говорится в статье.
Отмечается, что за год эта сумма увеличилась на 72 млрд руб.
Также сообщается, что задолженность перед ресурсоснабжающими организациями выросла на 15,8%. Что касается, управляющих компаний — задолженность перед ними увеличилась на 1,2%.
Ранее поступала информация, что в России изменится система оплаты ЖКУ.
Также в Госдуме усомнились в реализации идеи единого номера для вызова аварийных служб ЖКХ.