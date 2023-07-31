«Известия»: долги россиян за ЖКУ приблизились к 900 млрд рублей

Согласно данным Росстата, долги россиян за жилищно-коммунальные услуги приблизились к 900 млрд руб.

Об этом пишет газета «Известия».

«По итогам первого квартала эта сумма составила 876,4 млрд руб.», — говорится в статье.

Отмечается, что за год эта сумма увеличилась на 72 млрд руб.

Также сообщается, что задолженность перед ресурсоснабжающими организациями выросла на 15,8%. Что касается, управляющих компаний — задолженность перед ними увеличилась на 1,2%.

Ранее поступала информация, что в России изменится система оплаты ЖКУ.

Также в Госдуме усомнились в реализации идеи единого номера для вызова аварийных служб ЖКХ.