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«Известия»: долги россиян за ЖКУ приблизились к 900 млрд рублей

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Согласно данным Росстата, долги россиян за жилищно-коммунальные услуги приблизились к 900 млрд руб.

Об этом пишет газета «Известия».

«По итогам первого квартала эта сумма составила 876,4 млрд руб.», — говорится в статье.

Отмечается, что за год эта сумма увеличилась на 72 млрд руб.

Также сообщается, что задолженность перед ресурсоснабжающими организациями выросла на 15,8%. Что касается, управляющих компаний — задолженность перед ними увеличилась на 1,2%.

Ранее поступала информация, что в России изменится система оплаты ЖКУ.

Также в Госдуме усомнились в реализации идеи единого номера для вызова аварийных служб ЖКХ

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