В Госдуме усомнились в реализации идеи единого номера для вызова аварийных служб ЖКХ

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев в беседе с RT прокомментировал предложение по созданию единого короткого номера для вызова аварийных служб ЖКХ.

По словам парламентария, сейчас в России существует подобный номер 112, введённый через службу МЧС.

«Насколько я понимаю, этот номер сейчас работает и для всех он понятен и ясен. Если мы начнём дробить на коммунальные или жилищные услуги (начнётся путаница. — RT). Не вижу в этом смысла», — сказал Качкаев.

Он также обратил внимание на то, что далеко не во всех регионах, городах и сёлах есть круглосуточные диспетчерские.

«А МЧС у нас чётко работает круглосуточно, без перерывов, без выходных. Поэтому эта схема, через МЧС, которые сами поднимают всех, кого нужно, как мне кажется, вполне работоспособная. Это моё личное мнение», — заключил депутат.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил создать федеральный короткий номер для вызова аварийных коммунальных служб.

Подробнее — в материале RT.