В России предложили создать единый короткий номер для вызова аварийных служб ЖКХ

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил создать федеральный короткий номер для вызова аварийных коммунальных служб. Копия обращения на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина есть в распоряжении RT.

В обращении политолог отметил, что в настоящее время в России действует единый номер вызова экстренных служб — 112, по которому любой гражданин круглосуточно и независимо от региона проживания может вызвать полицию, пожарную службу, скорую помощь и аварийную службу газа.

При этом при коммунальных авариях в домовладениях граждан (разрыве труб водоснабжения, отключении отопления в зимний период, аварийных ситуациях с электроснабжением) подобный единый короткий номер отсутствует.

Как правило, в каждом муниципалитете существует свой стандартный стационарный номер аварийно-диспетчерской службы ЖКХ.

По словам Орлова, далеко не каждый гражданин способен запомнить либо быстро найти данный номер при аварийной ситуации.

В итоге имуществу гражданина, а также имуществу третьих лиц может быть нанесён избыточный ущерб, которого можно было бы избежать при оперативном обращении за помощью, заметил собеседник RT.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности создания в Российской Федерации единого универсального короткого номера для вызова аварийных коммунальных служб», — говорится в тексте обращения.

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