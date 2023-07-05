В Госдуме поддержали увеличение штрафов за недопуск газовщиков в квартиры

В Государственной думе поддержали идею увеличить штрафы за недопуск газовщиков в квартиры в пять раз, до 10 тыс. рублей.

Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с НСН.

По её словам, увеличение штрафа — необходимая мера для защиты жителей дома.

«Штраф — это более оперативная мера, которая позволит обеспечить надлежащее состояние газового оборудования в домах», — рассказала депутат.

Кроме того, она объяснила, что «бессмысленных» штрафов не будет, однако у покинувших Россию людей могут возникнуть проблемы.

«С точки зрения процедуры и уведомления здесь есть что обсуждать», — добавила Разворотнева.

Ранее, по сообщению «Радио 1», на территории предприятия «Скоропусковский Синтез» под Сергиевым Посадом погибли два человека от взрыва газового баллона.