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В Госдуме поддержали увеличение штрафов за недопуск газовщиков в квартиры

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В Государственной думе поддержали идею увеличить штрафы за недопуск газовщиков в квартиры в пять раз, до 10 тыс. рублей.
В Госдуме поддержали увеличение штрафов за недопуск газовщиков в квартиры
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с НСН.

По её словам, увеличение штрафа — необходимая мера для защиты жителей дома.

«Штраф — это более оперативная мера, которая позволит обеспечить надлежащее состояние газового оборудования в домах», — рассказала депутат.

Кроме того, она объяснила, что «бессмысленных» штрафов не будет, однако у покинувших Россию людей могут возникнуть проблемы.

«С точки зрения процедуры и уведомления здесь есть что обсуждать», — добавила Разворотнева.

Ранее, по сообщению «Радио 1», на территории предприятия «Скоропусковский Синтез» под Сергиевым Посадом погибли два человека от взрыва газового баллона. 

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