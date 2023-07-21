«Известия»: в России изменится система оплаты ЖКУ
Об этом пишет газета «Известия».
«Управляющие компании не смогут свободно распоряжаться деньгами, заплаченными жильцами за воду, тепло и электричество», — говорится в статье.
Отмечается, что такая необходимость обоснована отсутствием должного контроля жильцов дома по использованию средств, которые попадают на счета управляющих компаний.
Ранее юрист Иван Соловьёв рассказал, что стандарт о компенсациях расходов на ЖКУ устраняет разночтения в оформлении.