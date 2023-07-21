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«Известия»: в России изменится система оплаты ЖКУ

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Минстрой ведёт разработку системы спецсчетов для аккумулирования на них платы за коммунальные услуги.

Об этом пишет газета «Известия».

«Управляющие компании не смогут свободно распоряжаться деньгами, заплаченными жильцами за воду, тепло и электричество», — говорится в статье.

Отмечается, что такая необходимость обоснована отсутствием должного контроля жильцов дома по использованию средств, которые попадают на счета управляющих компаний.

Ранее юрист Иван Соловьёв рассказал, что стандарт о компенсациях расходов на ЖКУ устраняет разночтения в оформлении.

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