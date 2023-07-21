«Известия»: в России изменится система оплаты ЖКУ

Минстрой ведёт разработку системы спецсчетов для аккумулирования на них платы за коммунальные услуги.

Об этом пишет газета «Известия».

«Управляющие компании не смогут свободно распоряжаться деньгами, заплаченными жильцами за воду, тепло и электричество», — говорится в статье.

Отмечается, что такая необходимость обоснована отсутствием должного контроля жильцов дома по использованию средств, которые попадают на счета управляющих компаний.

Ранее юрист Иван Соловьёв рассказал, что стандарт о компенсациях расходов на ЖКУ устраняет разночтения в оформлении.