Юрист Соловьёв: стандарт о компенсациях расходов на ЖКУ устраняет разночтения в оформлении

Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России пояснил в беседе с RT, что введённый с 1 июля единый стандарт предоставления компенсаций расходов на оплату ЖКУ для льготников устраняет разночтения в процедуре оформления.

Как пояснил Соловьёв, порядок универсальный, обязателен для исполнения всеми регионами, кроме того, он устраняет некоторые разночтения в процедуре оформления.

«Из важных нововведений: единая форма заявления и единый перечень документов. Также регламентирован порядок и срок рассмотрения заявлений. От подачи основной части документов льготник освобождён — орган соцзащиты сам запросит нужные сведения по межведомственным каналам», — добавил юрист.

По его словам, в бумажном виде придётся донести то, что отсутствует в единых базах, например, доверенность представителя льготника, решение суда или справку, что ребёнок в возрасте до 23 лет учится очно.

«Заполнить заявление можно через госуслуги, в МФЦ или лично в органе соцзащиты. Отказать в приёме документов не могут, а если чего⁠-⁠то не хватает, то льготнику предоставляется пять дней, чтобы донести бумаги. Срок рассмотрения заявления — десять рабочих дней. Его могут продлить ещё на десять рабочих дней, если нужные документы в порядке межведомственного взаимодействия не будут получены», — заявил эксперт.

По его словам, о результате льготнику сообщат способом, который указал заявитель.

Он также напомнил, что льготы по ЖКХ положены в том числе людям с инвалидностью или с ребёнком с инвалидностью, сотрудникам бюджетных образовательных учреждений в сельской местности, участникам Великой Отечественной войны, военнослужащим, которые служили с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, работавшим в период Великой Отечественной войны на военных объектах в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог.

Ранее Соловьёв предложил внести изменения в законодательство, чтобы только постоянно проживающий на территории России иностранный агент имел возможность обращаться с иском о признании незаконным решения Минюста о включении его в реестр.