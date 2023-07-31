Узнать больше

Россияне чаще всего обращаются к отоларингологам, кардиологам и неврологам

Короткая ссылка
В «СМ-Клиника» и Pressfeed провели опрос и выяснили, к каким врачам чаще всего обращаются россияне.
Россияне чаще всего обращаются к отоларингологам, кардиологам и неврологам
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru».

В первом полугодии 2023 года самыми востребованными врачами стали отоларингологи (13,4% от общего числа пациентов), кардиологи (9,9%) и неврологи (9,4%).

Кроме того, в Pressfeed отметили повышение спроса российских СМИ к теме здоровья.

С начала 2023 года 2329 комментариев врачей в СМИ было прислано через сервис, в то время как в 2022 году — 1772.

«При этом, если по темам ЗОЖ, ветеринарии и фармацевтики их количество осталось на прежнем уровне, то по теме медицины мы увидели рост почти вдвое», — добавила заместитель генерального директора Pressfeed по стратегическим коммуникациям Элеонора Пахомова.

Ранее сообщалось, что, согласно результатам исследования холдинга «Ромир», более трети москвичей соблюдают принципы здорового питания. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить