Россияне чаще всего обращаются к отоларингологам, кардиологам и неврологам

В «СМ-Клиника» и Pressfeed провели опрос и выяснили, к каким врачам чаще всего обращаются россияне.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

В первом полугодии 2023 года самыми востребованными врачами стали отоларингологи (13,4% от общего числа пациентов), кардиологи (9,9%) и неврологи (9,4%).

Кроме того, в Pressfeed отметили повышение спроса российских СМИ к теме здоровья.

С начала 2023 года 2329 комментариев врачей в СМИ было прислано через сервис, в то время как в 2022 году — 1772.

«При этом, если по темам ЗОЖ, ветеринарии и фармацевтики их количество осталось на прежнем уровне, то по теме медицины мы увидели рост почти вдвое», — добавила заместитель генерального директора Pressfeed по стратегическим коммуникациям Элеонора Пахомова.

Ранее сообщалось, что, согласно результатам исследования холдинга «Ромир», более трети москвичей соблюдают принципы здорового питания.