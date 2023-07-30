Узнать больше

В Таганроге задержали мужчину, который закрылся в магазине и забрасывал прохожих бутылками

Короткая ссылка
Житель Таганрога Ростовской области закрылся в магазине и забрасывал прохожих бутылками с жидкостью. Его задержали сотрудники полиции.
В Таганроге задержали мужчину, который закрылся в магазине и забрасывал прохожих бутылками
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя ГУМВД России по региону.

Он рассказал, что 39-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, закрылся в магазине и бросал бутылки с жидкостью в прохожих.

Уточняется, что оружия у мужчины не было.

В результате происшествия никто не пострадал, сказал представитель ведомства.

29 июля в пресс-службе СУСК России по Омской области заявили, что в Омске охранник захотел отомстить обидчику и с этой целью поджёг бытовку, где находились три человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить