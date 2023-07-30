В Таганроге задержали мужчину, который закрылся в магазине и забрасывал прохожих бутылками

Житель Таганрога Ростовской области закрылся в магазине и забрасывал прохожих бутылками с жидкостью. Его задержали сотрудники полиции.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя ГУМВД России по региону.

Он рассказал, что 39-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, закрылся в магазине и бросал бутылки с жидкостью в прохожих.

Уточняется, что оружия у мужчины не было.

В результате происшествия никто не пострадал, сказал представитель ведомства.

29 июля в пресс-службе СУСК России по Омской области заявили, что в Омске охранник захотел отомстить обидчику и с этой целью поджёг бытовку, где находились три человека.