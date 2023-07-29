В Омске охранник из мести поджёг бытовку с тремя людьми

В пресс-службе СУСК России по Омской области заявили, что в Омске охранник захотел отомстить обидчику и с этой целью поджёг бытовку, где находились три человека.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как указывают следователи, в ночь на 28 июля на одной из строек города возникла ссора между 48-летним охранником, находящимся в алкогольном опьянении, и незнакомым ему мужчиной. Конфликт не перерос в рукоприкладство, так как в ноге у охранника после перелома был металлический штырь, однако он всё равно захотел отомстить.

В итоге после того, как незнакомец зашёл в строительную бытовку к двум рабочим, охранник облил дверь и крыльцо вагончика горючей жидкостью и поджёг её.

«Понимая, что внутри помещения находятся трое людей, желая причинить им телесные повреждения, безразлично относясь к их возможной смерти, поджёг подсобку», — рассказали в ведомстве.

Находящиеся в подсобке вовремя заметили возгорание и покинули её. Вскоре после этого охранник был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом».

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