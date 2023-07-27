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В Пермском крае задержали преступника, скрывавшегося почти 25 лет

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В Пермском крае задержали участника банды, совершившей убийство с особой жестокостью. Он скрывался почти 25 лет.
В Пермском крае задержали преступника, скрывавшегося почти 25 лет
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное СУ СК России.

По данным следствия, 28 декабря 1998 года банда из четырёх человек решила совершить нападение на жителя деревни Большая Шадейка и ограбить его. Они убили мужчину и похитили 6000 рублей.

Трёх участников банды задержали и осудили в 1999—2011 годах.

В марте 2023 года следователи обнаружили местонахождение четвёртого фигуранта. Всё это время он жил под чужим именем. Мужчину отправили в колонию строгого режима.

Ранее МВД России опубликовало статистику, в которой указывается, что почти 1,2 тыс. преступлений террористического характера зарегистрировано в России за первые шесть месяцев 2023 года.

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