Путин пожал руку главе многодетной семьи из Магадана после торжеств на День ВМФ России

Российский президент Владимир Путин пожал руку Вадиму Горелову, который является главой многодетной семьи, отцом десятерых детей. Данному семейству помогли приехать в Санкт-Петербург на парад ВМФ России.

Президент пожал руку отцу десятерых детей Вадиму, награждённому орденом «Родительская слава», и спросил его, понравился ли ему парад, на что тот ответил утвердительно.

«Встреча длилась буквально минуту, но эту минуту мы запомним на всю жизнь. Честно говоря, мы бы абсолютно поняли и приняли, если бы встреча не состоялась. Я президент своей семьи, и бывает тяжело, а он президент целой страны, представляю, какая у него занятость», — рассказал RT Вадим Горелов.

Ранее в Санкт-Петербурге завершился Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России.

Сообщалось, что Путин после Главного военно-морского парада пообщался на трибуне с гостями — лидерами африканских стран.