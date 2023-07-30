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Путин пожал руку главе многодетной семьи из Магадана после торжеств на День ВМФ России

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Российский президент Владимир Путин пожал руку Вадиму Горелову, который является главой многодетной семьи, отцом десятерых детей. Данному семейству помогли приехать в Санкт-Петербург на парад ВМФ России.
Путин пожал руку главе многодетной семьи из Магадана после торжеств на День ВМФ России
  • AP

Президент пожал руку отцу десятерых детей Вадиму, награждённому орденом «Родительская слава», и спросил его, понравился ли ему парад, на что тот ответил утвердительно.

«Встреча длилась буквально минуту, но эту минуту мы запомним на всю жизнь. Честно говоря, мы бы абсолютно поняли и приняли, если бы встреча не состоялась. Я президент своей семьи, и бывает тяжело, а он президент целой страны, представляю, какая у него занятость», — рассказал RT Вадим Горелов.

Ранее в Санкт-Петербурге завершился Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России.

Сообщалось, что Путин после Главного военно-морского парада пообщался на трибуне с гостями — лидерами африканских стран.

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