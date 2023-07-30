Путин пожал руку главе многодетной семьи из Магадана после торжеств на День ВМФ России
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Президент пожал руку отцу десятерых детей Вадиму, награждённому орденом «Родительская слава», и спросил его, понравился ли ему парад, на что тот ответил утвердительно.
«Встреча длилась буквально минуту, но эту минуту мы запомним на всю жизнь. Честно говоря, мы бы абсолютно поняли и приняли, если бы встреча не состоялась. Я президент своей семьи, и бывает тяжело, а он президент целой страны, представляю, какая у него занятость», — рассказал RT Вадим Горелов.
Ранее в Санкт-Петербурге завершился Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России.
Сообщалось, что Путин после Главного военно-морского парада пообщался на трибуне с гостями — лидерами африканских стран.