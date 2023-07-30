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Путин на трибуне парада ко Дню ВМФ пообщался с лидерами стран Африки

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Российский лидер Владимир Путин после Главного военно-морского парада пообщался на трибуне с гостями — лидерами африканских стран.
Путин на трибуне парада ко Дню ВМФ пообщался с лидерами стран Африки
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что по приглашению главы государства на парад прибыли президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо и лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре.

Кроме того, Путин поочерёдно пообщался с другими главами делегаций, которые после состоявшегося саммита Россия — Африка остались в Северной столице для участия в праздновании Дня Военно-морского флота.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге завершился Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России.

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