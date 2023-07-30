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Электроснабжение восстановили в 162 населённых пунктах Марий Эл после урагана

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В 162 населённых пунктах Марий Эл восстановили нарушенное в результате урагана электроснабжение.
Электроснабжение восстановили в 162 населённых пунктах Марий Эл после урагана
  • РИА Новости

Об этом заявил глава региона Юрий Зайцев.

В своём Telegram-канале он написал, что восстановлено электроснабжение около 75% пострадавших от непогоды потребителей республики.

«Восстановлено электроснабжение, нарушенное непогодой, в 162 населённых пунктах региона», — сообщил Зайцев.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей в Марий Эл из-за урагана.

Число погибших в результате падения деревьев из-за грозы и сильного ветра в Марий Эл увеличилось до восьми.

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