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В России с 1 сентября запустят информационную госсистему для такси

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С 1 сентября в России заработает федеральная государственная информационная система легкового такси.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что положение о новой системе утверждено постановлением правительства.

Согласно документу, в каждом регионе должны будут функционировать три региональных реестра: перевозчиков, автомобилей такси и служб заказа. 

По данным агентства, запуск новой системы призван сделать поездки в такси более безопасными.

Ранее Госсовет Татарстана принял в первом чтении законопроект о едином цвете такси.

Также премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о правилах предоставления ФСБ доступа к базам данных такси.

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