Госсовет Татарстана принял в первом чтении законопроект о едином цвете такси
- РИА Новости
Об этом сообщает «Бизнес Online».
По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Фарита Ханифова, в регионе создадут реестры службы заказа такси, перевозчиков легкового такси и автомобилей. Таким образом, деятельность станет контролироваться через электронные разрешения.
Кроме того, власти утверждают, что на цены это не сильно повлияет.
«Чуть, может быть, подрастёт, но потом это всё придёт в норму», — заключил Ханифов.
Ранее НСН сообщила, что за год количество столичных ИП увеличилось на 7,6% и превысило 400 тыс.