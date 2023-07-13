Госсовет Татарстана принял в первом чтении законопроект о едином цвете такси

В Татарстане Госсовет принял в первом чтении законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Республике Татарстан». Проект поддержали 79 парламентариев.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Фарита Ханифова, в регионе создадут реестры службы заказа такси, перевозчиков легкового такси и автомобилей. Таким образом, деятельность станет контролироваться через электронные разрешения.

Кроме того, власти утверждают, что на цены это не сильно повлияет.

«Чуть, может быть, подрастёт, но потом это всё придёт в норму», — заключил Ханифов.

Ранее НСН сообщила, что за год количество столичных ИП увеличилось на 7,6% и превысило 400 тыс.