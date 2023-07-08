Мишустин подписал постановление о правилах предоставления ФСБ доступа к базам данных такси

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее правила предоставления службами такси доступа к их базам данным для федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности или его территориального органа.

Согласно правилам, служба заказа легкового такси предоставляет подразделению органа Федеральной службы безопасности круглосуточный удалённый доступ к информационным системам и базам данных, которые используются для хранения и передачи заказов.

Постановление вступает в силу с 1 сентября.

Служба такси должна будет предоставлять запрашиваемые сведения либо в течение трёх рабочих дней (при наличии в запросе пометки «срочно»), либо в течение десяти рабочих дней.

В мае 2022 года в Госдуму внесли законопроект, который предписывает предоставлять ФСБ доступ к базам данных обработки и передачи заказов такси.