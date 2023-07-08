Мишустин подписал постановление о правилах предоставления ФСБ доступа к базам данных такси
Согласно правилам, служба заказа легкового такси предоставляет подразделению органа Федеральной службы безопасности круглосуточный удалённый доступ к информационным системам и базам данных, которые используются для хранения и передачи заказов.
Постановление вступает в силу с 1 сентября.
Служба такси должна будет предоставлять запрашиваемые сведения либо в течение трёх рабочих дней (при наличии в запросе пометки «срочно»), либо в течение десяти рабочих дней.
В мае 2022 года в Госдуму внесли законопроект, который предписывает предоставлять ФСБ доступ к базам данных обработки и передачи заказов такси.