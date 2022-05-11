В Госдуму внесли законопроект о доступе ФСБ к базам данных службы заказов такси
- РИА Новости
Соответствующий законопроект находится в базе данных Госдумы.
«Служба заказа легкового такси обязана предоставлять органам Федеральной службы безопасности автоматизированный удалённый доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси в порядке, установленном правительством России», — говорится в тексте документа.
Также законопроект регулирует взаимоотношения водителей и агрегаторов такси.
Ранее стало известно, что МВД России и Минцифры разрабатывают онлайн-базу, позволяющую агрегаторам такси и каршеринга проверять наличие прав у водителей.