В Госдуму внесли законопроект о доступе ФСБ к базам данных службы заказов такси

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В Госдуму России внесли законопроект, который предписывает предоставлять ФСБ доступ к базам данных обработки и передачи заказов такси.
В Госдуму внесли законопроект о доступе ФСБ к базам данных службы заказов такси
  • РИА Новости

Соответствующий законопроект находится в базе данных Госдумы.

«Служба заказа легкового такси обязана предоставлять органам Федеральной службы безопасности автоматизированный удалённый доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси в порядке, установленном правительством России», — говорится в тексте документа.

Также законопроект регулирует взаимоотношения водителей и агрегаторов такси.

Ранее стало известно, что МВД России и Минцифры разрабатывают онлайн-базу, позволяющую агрегаторам такси и каршеринга проверять наличие прав у водителей.

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