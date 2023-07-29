Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту нарушения жилищных прав семьи инвалида в ХМАО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту нарушения жилищных прав семьи инвалида в Ханты-Мансийском автономном округе.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал информационного центра СК.

«В СМИ сообщается о нарушении прав семьи инвалида из города Сургут Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Многоквартирный дом, где они проживали с двумя разнополыми детьми, в 2018 году без соблюдения процедуры признания его аварийным и уведомления жильцов был снесён. Взамен им предоставлена малогабаритная однокомнатная квартира, не соответствующая нормам», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Венгеровском районе Новосибирской области завели уголовное дело из-за некачественного жилья для детей-сирот.