Узнать больше

Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту нарушения жилищных прав семьи инвалида в ХМАО

Короткая ссылка
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту нарушения жилищных прав семьи инвалида в Ханты-Мансийском автономном округе.
Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту нарушения жилищных прав семьи инвалида в ХМАО
  • © пресс-служба СК России

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал информационного центра СК.

«В СМИ сообщается о нарушении прав семьи инвалида из города Сургут Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Многоквартирный дом, где они проживали с двумя разнополыми детьми, в 2018 году без соблюдения процедуры признания его аварийным и уведомления жильцов был снесён. Взамен им предоставлена малогабаритная однокомнатная квартира, не соответствующая нормам», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Венгеровском районе Новосибирской области завели уголовное дело из-за некачественного жилья для детей-сирот.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить