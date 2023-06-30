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В Новосибирской области завели дело из-за некачественного жилья для детей-сирот

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В Венгеровском районе Новосибирской области завели уголовное дело из-за некачественного жилья для детей-сирот.
В Новосибирской области завели дело из-за некачественного жилья для детей-сирот
  • РИА Новости

Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на региональное СУ СК России.

Поводом для возбуждения дела стали события, происходившие с ноября 2019 года по ноябрь 2021 года. Районная администрация заключила контракт на строительство жилья, но сданные дома не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям.

«В последующем, несоответствующие требованиям законодательства жилые помещения были приобретены администрацией Венгеровского района и предоставлены по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», — отметили в управлении.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства совершённого преступления.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области более 1200 сирот обрели новые семьи с начала 2023 года. Для подготовки приёмных родителей в регионе работает 75 школ.

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