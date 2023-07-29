Узнать больше

В Москве тестируют инновационные разработки для комфортной городской среды

Короткая ссылка
В Москве началось тестирование инновационных разработок отечественных стартапов для комфортной городской среды, заявил мэр Сергей Собянин.
В Москве тестируют инновационные разработки для комфортной городской среды
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН на страницу Собянина в «ВКонтакте».

Например, «умные» скамейки за счёт встроенных солнечных батарей обеспечивают работу Wi-Fi роутера, осветительных ламп и USB-разъёмов для зарядки гаджетов.

«Кашпо с подогревом решает проблему гибели хвойных растений в городе. Зимой сохраняет тепло, весной прогревает землю до оптимальной температуры и даёт растению пить воду из грунта, а летом включает систему автополива», — отметил мэр.

Ранее сообщалось, что Собянин согласовал проект здания центра инноваций и импортозамещения в поселении Воскресенское (Новая Москва).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить