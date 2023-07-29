В Москве тестируют инновационные разработки для комфортной городской среды

В Москве началось тестирование инновационных разработок отечественных стартапов для комфортной городской среды, заявил мэр Сергей Собянин.

Об этом сообщает НСН на страницу Собянина в «ВКонтакте».

Например, «умные» скамейки за счёт встроенных солнечных батарей обеспечивают работу Wi-Fi роутера, осветительных ламп и USB-разъёмов для зарядки гаджетов.

«Кашпо с подогревом решает проблему гибели хвойных растений в городе. Зимой сохраняет тепло, весной прогревает землю до оптимальной температуры и даёт растению пить воду из грунта, а летом включает систему автополива», — отметил мэр.

Ранее сообщалось, что Собянин согласовал проект здания центра инноваций и импортозамещения в поселении Воскресенское (Новая Москва).