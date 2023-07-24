Собянин согласовал проект здания центра инноваций и импортозамещения в ТиНАО

Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект здания центра инноваций и импортозамещения в поселении Воскресенское (Новая Москва).

Об этом сообщает НСН со ссылкой на официальный сайт мэра.

Трёхэтажное здание общей площадью около 14,5 тыс. кв. м будет располагаться между улицами Троицкой, Барышевской Рощью, Руденко и Остафьевским шоссе. Центр будет предназначен для проведения научных исследований и разработок.

По словам Собянина, арендаторами площадок центра смогут стать высокотехнологичные компании, в частности из отрасли электроники и сектора ИT.

Ранее радио «Комсомольская правда» передавало, что на выставке «Иннопром» представили турбины, способные вырабатывать электричество из отходов предприятия.