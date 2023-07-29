Роскомнадзор составил протокол в отношении иноагента Макаревича

Роскомнадзор составил протокол в отношении иностранного агента Андрея Макаревича*.

Как сообщает РИА Новости, протокол составлен за публикацию материалов с отсутствием маркировки иноагента.

Дело рассмотрит Симоновский суд Москвы.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об административной ответственности до 300 тыс. рублей за невыполнение предписаний или предупреждений законов об иностранных агентах.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 02.09.2022.