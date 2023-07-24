Путин подписал закон о штрафах за невыполнение предписаний об иноагентах

Президент России Владимир Путин подписал закон об административной ответственности до 300 тыс. рублей за невыполнение предписаний или предупреждений законов об иностранных агентах.

Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что невыполнение предписаний органов контроля за соблюдением законодательства об иностранных агентах влечёт наложение штрафа на граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

В то время как для должностных лиц штраф составит от 70 тыс. до 100 тыс. рублей, а для юрлиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

Ранее Совфед одобрил закон об усилении контроля исполнения законодательства об иноагентах — документ, в частности, предполагает проведение внеплановых проверок взаимодействующих с иноагентами лиц.