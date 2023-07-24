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Путин подписал закон о штрафах за невыполнение предписаний об иноагентах

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Президент России Владимир Путин подписал закон об административной ответственности до 300 тыс. рублей за невыполнение предписаний или предупреждений законов об иностранных агентах.
Путин подписал закон о штрафах за невыполнение предписаний об иноагентах
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kazakov/Kremlin Pool

Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что невыполнение предписаний органов контроля за соблюдением законодательства об иностранных агентах влечёт наложение штрафа на граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. 

В то время как для должностных лиц штраф составит от 70 тыс. до 100 тыс. рублей, а для юрлиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

Ранее Совфед одобрил закон об усилении контроля исполнения законодательства об иноагентах — документ, в частности, предполагает проведение внеплановых проверок взаимодействующих с иноагентами лиц.

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