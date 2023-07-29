Сальдо: откачка воды после теракта на Каховской ГЭС займёт несколько недель

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что откачка воды и расчистка территорий после разрушения Каховской ГЭС займёт ещё несколько недель.

Об этом информирует ТАСС.

При этом Сальдо отметил, что только после этого можно будет говорить о первоначальном этапе устранения последствий после разрушения Каховской ГЭС.

«Мы не ожидаем ликвидации последствий теракта киевского режима на Каховской ГЭС, а без устали работаем над их устранением», — сказал врио губернатора региона.

Кроме того, он уточнил, что вода осталась только в низинных местах, откуда нет естественного стока.

Ранее в Херсонской области заявили об отсутствии влияния ЧС на Каховской ГЭС на урожай.

Также главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов заявил, что, если Каховское водохранилище не будет восстановлено, его дно нужно будет засеивать травами.