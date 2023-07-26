В Херсонской области заявили об отсутствии влияния ЧС на Каховской ГЭС на урожай
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«Чрезвычайная ситуация произошедшая и разрушение плотины не повлияли на результаты работы предприятий сельского хозяйства этого года. Урожай у нас хороший, где-то даже лучше, чем в прошлом году», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим он подчеркнул, что прорыв на Каховской ГЭС скажется на урожае в будущем, в связи с этим в регионе уже прорабатывается вопрос замены севооборота культур, которые более устойчивы к засухе.
Алексеенко отметил, что власти региона понимают, что в перспективе нужно будет восстанавливать систему мелиорации.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что урожай в регионе будет утерян в результате подрыва украинцами Каховской ГЭС.