В Херсонской области заявили об отсутствии влияния ЧС на Каховской ГЭС на урожай

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в эфире телеканала «Россия 24» заявил об отсутствии влияния ЧС на Каховской ГЭС на урожай в регионе в 2023 году.

«Чрезвычайная ситуация произошедшая и разрушение плотины не повлияли на результаты работы предприятий сельского хозяйства этого года. Урожай у нас хороший, где-то даже лучше, чем в прошлом году», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он подчеркнул, что прорыв на Каховской ГЭС скажется на урожае в будущем, в связи с этим в регионе уже прорабатывается вопрос замены севооборота культур, которые более устойчивы к засухе.

Алексеенко отметил, что власти региона понимают, что в перспективе нужно будет восстанавливать систему мелиорации.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что урожай в регионе будет утерян в результате подрыва украинцами Каховской ГЭС.