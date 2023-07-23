Доктор наук Болгов: если Каховское водохранилище не восстановят, его дно нужно озеленить
Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, данная мера должна быть предпринята с целью предотвращения попадания загрязняющих веществ со дна водоёма в атмосферу.
«Если честно, это экологическая катастрофа — исчез целый водный объект. В результате мы имеем дно, покрытое донными отложениями», — сказал Болгов.
Ранее в Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС привились около 14 тыс. человек.
Также врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о потере урожая в Херсонской области из-за прорыва Каховской ГЭС.