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Доктор наук Болгов: если Каховское водохранилище не восстановят, его дно нужно озеленить

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Главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов заявил, что, если Каховское водохранилище не будет восстановлено, его дно нужно будет засеивать травами.

Об этом информирует РИА Новости.

По его словам, данная мера должна быть предпринята с целью предотвращения попадания загрязняющих веществ со дна водоёма в атмосферу.

«Если честно, это экологическая катастрофа — исчез целый водный объект. В результате мы имеем дно, покрытое донными отложениями», — сказал Болгов.

Ранее в Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС привились около 14 тыс. человек.

Также врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о потере урожая в Херсонской области из-за прорыва Каховской ГЭС.

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