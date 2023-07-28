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О повестках в военкомат будут извещать через сайт «Госуслуги»

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Повестки о призыве на военную службу будут отправлять гражданам через электронную почту, вручать лично или отправлять по почте — уведомления будут приходить в личный кабинет на сайте «Госуслуги».
О повестках в военкомат будут извещать через сайт «Госуслуги»
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Предусмотрены три способа направления повесток: бумажные, вручаемые лично, бумажные, направляемые по почте заказным письмом, повестки в электронной форме. О направлении повестки... граждане будут оповещаться уведомлением в личный кабинет на портале госуслуг», — говорится в заявлении.

Ранее правительство утвердило возможность постановки на воинский учёт без явки в военкомат.

В Госдуме также приняли поправку о штрафе до 30 тыс. рублей за неявку по повестке в военкомат.

Кроме того, для юридических лиц увеличится штраф до 400 тыс. рублей за непредоставление списков для постановки на учёт.

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