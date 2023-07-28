Роспотребнадзор заявил о стабильной эпидситуации по кори в Татарстане

Эпидемиологическая ситуация по кори в Татарстане на текущий момент стабильная, очаги заболеваемости локализованы.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

«Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан в оперативном порядке проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий», — заявило ведомство.

Сейчас очаги заболеваемости корью локализованы, а ситуация продолжает оставаться на контроле Роспотребнадзора.

Ранее замглавы управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина заявила, что корью заразились 83 человека, половина из них — это иностранные граждане.