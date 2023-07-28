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Более 80 человек заразились корью в Татарстане

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В Татарстане корью заразились 83 человека, половина из них — иностранцы, заявила замглавы управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.
Более 80 человек заразились корью в Татарстане
  • Gettyimages.ru
  • © John Fedele

«Зарегистрировано 83 случая кори, из них 39 детей. Из числа заболевших 41 человек — иностранные граждане, и среди них основная доля заболевших — прибывшие из Таджикистана, 33 человека», — цитирует её РИА Новости.

По словам Авдониной, более половины заболевших не были привиты от кори.

Число контактировавших с пациентами составляет 20,7 тыс. человек.

По оценке замглавы регионального Роспотребнадзора, имеющиеся риски управляемы.

13 июля стало известно, что число заразившихся корью в селе Средняя Елюзань Пензенской области за сутки выросло до 64 человек.

Позже Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) предупредило о возможной вспышке кори в Лондоне.

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