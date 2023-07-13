Минздрав: число заразившихся корью в Средней Елюзани за сутки выросло с 46 до 64
- РИА Новости
Об этом заявили в областном Минздраве.
«В селе Средняя Елюзань с подозрением на корь выявлено 64 человека», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в стационаре находятся 32 человека.
На амбулаторном лечении — 18 человек, выздоровело — 14.
Кроме того, случаи заболевания отмечаются в Кузнецке, Неверкино, Пензе и Шемышейке.
Ранее сообщалось, что число заразившихся корью в селе Средняя Елюзань Пензенской области возросло до 39.