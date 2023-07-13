Узнать больше

Минздрав: число заразившихся корью в Средней Елюзани за сутки выросло с 46 до 64

Короткая ссылка
Число заразившихся корью в селе Средняя Елюзань Пензенской области за сутки выросло до 64 человек.
Минздрав: число заразившихся корью в Средней Елюзани за сутки выросло с 46 до 64
  • РИА Новости

Об этом заявили в областном Минздраве.

«В селе Средняя Елюзань с подозрением на корь выявлено 64 человека», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в стационаре находятся 32 человека.

На амбулаторном лечении — 18 человек, выздоровело — 14.

Кроме того, случаи заболевания отмечаются в Кузнецке, Неверкино, Пензе и Шемышейке.

Ранее сообщалось, что число заразившихся корью в селе Средняя Елюзань Пензенской области возросло до 39.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить