Минздрав: число заразившихся корью в Средней Елюзани за сутки выросло с 46 до 64

Число заразившихся корью в селе Средняя Елюзань Пензенской области за сутки выросло до 64 человек.

Об этом заявили в областном Минздраве.

«В селе Средняя Елюзань с подозрением на корь выявлено 64 человека», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в стационаре находятся 32 человека.

На амбулаторном лечении — 18 человек, выздоровело — 14.

Кроме того, случаи заболевания отмечаются в Кузнецке, Неверкино, Пензе и Шемышейке.

Ранее сообщалось, что число заразившихся корью в селе Средняя Елюзань Пензенской области возросло до 39.