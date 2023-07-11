Минздрав: число заразившихся корью в селе Средняя Елюзань возросло до 39

Число заразившихся корью в селе Средняя Елюзань Пензенской области возросло до 39.

Об этом сообщает областной Минздрав.

«На сегодняшний день в селе Средняя Елюзань Городищенского района зарегистрировано 39 случаев с подозрением на корь, из них подтверждённых в референс-лаборатории — 19 случаев», — сообщает ведомство в Telegram.

Уточняется, что в стационаре находятся 15 человек, а на амбулаторном лечении — десять. Выздоровели 14 человек.

Ранее сообщалось о 31 пациенте, заразившемся корью в селе Средняя Елюзань.