Минздрав: число заразившихся корью в селе Средняя Елюзань возросло до 39
- РИА Новости
Об этом сообщает областной Минздрав.
«На сегодняшний день в селе Средняя Елюзань Городищенского района зарегистрировано 39 случаев с подозрением на корь, из них подтверждённых в референс-лаборатории — 19 случаев», — сообщает ведомство в Telegram.
Уточняется, что в стационаре находятся 15 человек, а на амбулаторном лечении — десять. Выздоровели 14 человек.
Ранее сообщалось о 31 пациенте, заразившемся корью в селе Средняя Елюзань.