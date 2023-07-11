Число заболевших корью в пензенском селе Средняя Елюзань увеличилось до 31

Число пациентов с корью в селе Средняя Елюзань Пензенской области достигло 31. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

«На данный момент в селе зарегистрирован 31 случай кори с момента выявления очага, сейчас идёт как раз пик заболеваемости», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что 11 человек выздоровели, 13 пациентов продолжают лечение в стационаре.

«В 100% случаев заболевают не привитые лица. Как показала практика, сейчас в стационаре находятся именно те, кто не проходил вакцинацию», — подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось о 18 заболевших корью в Средней Елюзани.