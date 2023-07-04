Минздрав: 18 человек заразились корью в пензенском селе Средняя Елюзань
- Gettyimages.ru
- © Reza Estakhrian
Об этом информируют в Минздраве региона.
«В селе Средняя Елюзань Городищенского района число заболевших корью составляет 18 человек, из них 13 находятся в стационаре, пятеро проходят лечение амбулаторно», — передаёт сообщение РИА Новости.
Уточняется, что все заболевшие не были привиты против кори.
Чтобы обезопаситься от инфекции, необходима вакцинация, сказано в заявлении.
Кроме того, требуется изоляция заболевших и контактных лиц в течение 21 дня от момента контакта. Это позволит прервать цепочку распространения вируса.
17 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что количество заболевших корью в России еженедельно снижается с начала мая.
Она добавила, что общее количество привитых составило уже почти миллион.