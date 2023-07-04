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Минздрав: 18 человек заразились корью в пензенском селе Средняя Елюзань

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В селе Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области выявлено 18 случаев кори.
Минздрав: 18 человек заразились корью в пензенском селе Средняя Елюзань
  • Gettyimages.ru
  • © Reza Estakhrian

Об этом информируют в Минздраве региона.

«В селе Средняя Елюзань Городищенского района число заболевших корью составляет 18 человек, из них 13 находятся в стационаре, пятеро проходят лечение амбулаторно», — передаёт сообщение РИА Новости.

Уточняется, что все заболевшие не были привиты против кори.

Чтобы обезопаситься от инфекции, необходима вакцинация, сказано в заявлении.

Кроме того, требуется изоляция заболевших и контактных лиц в течение 21 дня от момента контакта. Это позволит прервать цепочку распространения вируса.

17 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что количество заболевших корью в России еженедельно снижается с начала мая.

Она добавила, что общее количество привитых составило уже почти миллион.

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