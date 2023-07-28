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Психолог Хорс рассказал, что люди с возрастом меняют отношение к своему детству

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Руководитель лаборатории «Психология здоровья» кандидат психологических наук Михаил Хорс объяснил, почему среди людей в возрасте больше тех, кто считает своё детство счастливым.
Психолог Хорс рассказал, что люди с возрастом меняют отношение к своему детству
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Люди старше 45 лет считают, что на их долю выпало больше жизненных испытаний, поделился мнением эксперт с радиостанцией «Говорит Москва».

«Это люди, у которых больше было испытаний в жизни, поэтому они более радостно смотрят в прошлое, хотя известно правило, что в детстве и небо голубее, и трава зеленее. Это люди, которые за экватор перевалили определённый, они более нежно относятся к своему детству», — отметил специалист.

Исследование компании SuperJob показало, что только 45% жителей России считают, что у них было счастливое детство, скорее счастливое — ещё 40%.

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