Большинство россиян считают своё детство счастливым или скорее счастливым

Опрос компании SuperJob показал, что только 45% жителей России считают, что у них было счастливое детство, скорее счастливое — ещё 40%.

Как сообщает «Газета.Ru», каждый одиннадцатый респондент полагает, что его детство было скорее несчастливым.

Также аналитики выяснили, что респонденты, которые зарабатывают больше 80 тыс. рублей в месяц, называли свои детские годы счастливыми чаще, чем россияне с доходом до 50 тыс. рублей — 89% против 78% соответственно.

Ранее стало известно, что около половины мужчин в России с детьми заявили, что готовы уйти в «отцовский декрет» в случае появления ещё одного ребёнка.