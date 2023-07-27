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Большинство россиян считают своё детство счастливым или скорее счастливым

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Опрос компании SuperJob показал, что только 45% жителей России считают, что у них было счастливое детство, скорее счастливое — ещё 40%.

Как сообщает «Газета.Ru», каждый одиннадцатый респондент полагает, что его детство было скорее несчастливым.

Также аналитики выяснили, что респонденты, которые зарабатывают больше 80 тыс. рублей в месяц, называли свои детские годы счастливыми чаще, чем россияне с доходом до 50 тыс. рублей — 89% против 78% соответственно.

Ранее стало известно, что около половины мужчин в России с детьми заявили, что готовы уйти в «отцовский декрет» в случае появления ещё одного ребёнка.

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