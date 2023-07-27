Большинство россиян считают своё детство счастливым или скорее счастливым
Как сообщает «Газета.Ru», каждый одиннадцатый респондент полагает, что его детство было скорее несчастливым.
Также аналитики выяснили, что респонденты, которые зарабатывают больше 80 тыс. рублей в месяц, называли свои детские годы счастливыми чаще, чем россияне с доходом до 50 тыс. рублей — 89% против 78% соответственно.
Ранее стало известно, что около половины мужчин в России с детьми заявили, что готовы уйти в «отцовский декрет» в случае появления ещё одного ребёнка.