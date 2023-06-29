Почти половина мужчин в России готовы уйти в «отцовский декрет»

Около половины мужчин в России с детьми заявили, что готовы уйти в «отцовский декрет» в случае появления ещё одного ребёнка.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Romir и Fix Price.

По данным опроса, 49% опрошенных мужчин готовы уйти в декрет, больше всего интерес проявили в Сибирском федеральном округе и в Санкт-Петербурге (по 57%). Наименее востребованной инициатива оказалась на Урале.

«Популярность идеи декретных отпусков для отцов коррелирует с уровнем образования и величиной дохода семьи. Мужчины с высшим образованием охотнее (55%) обдумывают возможность уйти в отпуск по уходу за ребёнком», — сообщила руководитель HR-отдела центрального офиса сети Fix Price Валерия Сумина.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по молодёжной политике Михаил Киселёв в беседе с радио «Комсомольская правда» поддержал решение нижней палаты российского парламента принять в первом чтении законопроект о трудовом воспитании школьников.

По его словам, это позволяет человеку получить определённые трудовые навыки и с детства воспитывает уважение к своему и чужому труду.