Глава Минтруда заявил об отсутствии необходимости вводить четырёхдневную рабочую неделю

На сегодняшний день в России нет необходимости вводить четырёхдневную рабочую неделю.

Об этом говорится в публикации РИА Новости со ссылкой на министра труда и социальной защиты России Антона Котякова.

Он отметил, что возможность свободного графика работы можно обсудить со своим работодателем.

«Действующие нормы законодательства всецело позволяют работодателю организовывать гибкий график работы для своих сотрудников — и трёх-, и четырёхдневную рабочую неделю, и возможность комбинации дистанционной занятости вместе с фактическим местонахождением на рабочем месте», — добавил Котяков.

Ранее он заявил, что нехватка кадров ведёт к росту продолжительности отработанного времени в России.

Также, согласно данным сервиса «Работа.ру», 23% россиян хотели бы получить повышение зарплаты этим летом.