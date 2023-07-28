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Глава Минтруда заявил об отсутствии необходимости вводить четырёхдневную рабочую неделю

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На сегодняшний день в России нет необходимости вводить четырёхдневную рабочую неделю.
Глава Минтруда заявил об отсутствии необходимости вводить четырёхдневную рабочую неделю
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

Об этом говорится в публикации РИА Новости со ссылкой на министра труда и социальной защиты России Антона Котякова.

Он отметил, что возможность свободного графика работы можно обсудить со своим работодателем.

«Действующие нормы законодательства всецело позволяют работодателю организовывать гибкий график работы для своих сотрудников — и трёх-, и четырёхдневную рабочую неделю, и возможность комбинации дистанционной занятости вместе с фактическим местонахождением на рабочем месте», — добавил Котяков.

Ранее он заявил, что нехватка кадров ведёт к росту продолжительности отработанного времени в России.

Также, согласно данным сервиса «Работа.ру», 23% россиян хотели бы получить повышение зарплаты этим летом.

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