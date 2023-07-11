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Почти четверть россиян надеются на повышение зарплаты этим летом

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Сервис «Работа.ру» провёл исследование, которое показало, что 23% россиян хотели бы получить повышение зарплаты этим летом.
Почти четверть россиян надеются на повышение зарплаты этим летом
  • Gettyimages.ru

Об этом пишут «Известия».

Треть респондентов (30%) рассказали, что хотели бы найти работу до конца лета. 24% поставили себе задачу на лето сменить работу, а 23% — получить повышение зарплаты. Ещё 22% занимаются поисками подработки.

Авторы исследования отмечают, что 14% респондентов хотели бы улучшить свои профессиональные навыки. Ещё 11% хотели бы пройти обучение и получить новую специальность.

Участники исследования ставят перед собой различные задачи, реализацию которых наметили на это лето: 11% хотят отправится в отпуск мечты, 7% — получить повышение в должности, 6% — закрыть все текущие проекты и ещё 6% — открыть собственное дело.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на сервис «Авито Работа» сообщало, что при планировании отпуска 30% работающих россиян подстраиваются под график своего спутника.

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