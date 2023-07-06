Минтруд: дефицит кадров ведёт к росту продолжительности фактически отработанного времени

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал о росте продолжительности фактически отработанного времени в стране из-за дефицита кадров.

Как пояснил ТАСС министр, в российских регионах в настоящий момент наблюдается обширный дефицит инженерных кадров, а также проблемы с персоналом в обрабатывающей промышленности.

«Могу предположить, что в отдельных субъектах Российской Федерации есть определённый дефицит в кадрах. Соответственно, предприятия, имея достаточно большие объёмы заказов, предлагают своим сотрудникам за дополнительную плату осуществлять более длительный трудовой день либо переходить на шестидневную рабочую неделю», — пояснил он.

Глава Минтруда России подчеркнул, что если работник соглашается на данные условия, то это приводит к увеличению «общей средней по количеству часов недели».

Таким образом он прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о росте фактической продолжительности отработанного времени на рабочей неделе в I квартале 2023 года до рекордного показателя в 38,5 часа.

Ранее Котяков сообщил, что в центры занятости в новых регионах России обратились более 50 тыс. граждан.