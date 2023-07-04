Котяков: число занятых в России выросло на 1,5 миллиона за год
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Об этом сообщает ТАСС.
«По стране количество занятых граждан за год у нас выросло на 1,5 млн человек, сегодня этот показатель 73,4 млн», — уточнил министр на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
Ранее Котяков сообщил, что в центры занятости в новых регионах России обратились более 50 тыс. граждан.
Также, согласно данным Росстата, уровень безработицы в России в мае 2023 года обновил исторический минимум и составил 3,2%.