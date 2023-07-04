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Котяков: число занятых в России выросло на 1,5 миллиона за год

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В России число трудоустроенных граждан за год выросло на 1,5 млн. Уровень безработицы достиг исторического минимума, рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
Котяков: число занятых в России выросло на 1,5 миллиона за год
  • Gettyimages.ru
  • © izusek

Об этом сообщает ТАСС.

«По стране количество занятых граждан за год у нас выросло на 1,5 млн человек, сегодня этот показатель 73,4 млн», — уточнил министр на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. 

Ранее Котяков сообщил, что в центры занятости в новых регионах России обратились более 50 тыс. граждан.

Также, согласно данным Росстата, уровень безработицы в России в мае 2023 года обновил исторический минимум и составил 3,2%.

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