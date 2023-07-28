На собеседовании россиян больше всего смущают вопросы о семье и тесты
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Об этом пишет «Газета.Ru».
Так, 12% россиян признались, что считают странными вопросы о семейном положении, детях и родственниках.
На втором месте — вопрос о причинах увольнения с предыдущего места работы (5%).
Ещё по 4% респондентов сообщили, что на собеседовании им приходилось отвечать на вопросы о жизненных целях и проходить тесты на проверку реакции, показавшиеся им абсурдными.
Тестирование на профнавыки, вопросы о зарплате и личном благосостоянии сочли странными по 3% опрошенных.
Ранее директор по развитию платформы Дмитрий Пучков посоветовал желающим найти работу составить подробное резюме.