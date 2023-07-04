Специалисты Пучков и Кумпель посоветовали ищущим работу составить подробное резюме

Короткая ссылка
Управляющий директор «Авито Работы» и «Авито Услуг» Артём Кумпель и директор по развитию платформы Дмитрий Пучков дали несколько советов желающим найти работу.
Специалисты Пучков и Кумпель посоветовали ищущим работу составить подробное резюме
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Barwick

Во-первых, важно составить достаточно подробное резюме, порекомендовал Пучков в беседе с Тульской службой новостей. Для этого можно использовать современные технологии — например, чат-боты соответствующих площадок.

Кумпель, со своей стороны, посоветовал быть активнее, держать связь с работодателем, ходить на собеседования.

«Важно презентовать себя работодателю и достойно провести первое интервью», — добавили эксперты.

Ранее URA.RU передавало, что в Ямало-Ненецком автономном округе в поликлиниках начали работать кабинеты психологической помощи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить