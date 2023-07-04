Специалисты Пучков и Кумпель посоветовали ищущим работу составить подробное резюме
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Во-первых, важно составить достаточно подробное резюме, порекомендовал Пучков в беседе с Тульской службой новостей. Для этого можно использовать современные технологии — например, чат-боты соответствующих площадок.
Кумпель, со своей стороны, посоветовал быть активнее, держать связь с работодателем, ходить на собеседования.
«Важно презентовать себя работодателю и достойно провести первое интервью», — добавили эксперты.
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