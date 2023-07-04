Специалисты Пучков и Кумпель посоветовали ищущим работу составить подробное резюме

Управляющий директор «Авито Работы» и «Авито Услуг» Артём Кумпель и директор по развитию платформы Дмитрий Пучков дали несколько советов желающим найти работу.

Во-первых, важно составить достаточно подробное резюме, порекомендовал Пучков в беседе с Тульской службой новостей. Для этого можно использовать современные технологии — например, чат-боты соответствующих площадок.

Кумпель, со своей стороны, посоветовал быть активнее, держать связь с работодателем, ходить на собеседования.

«Важно презентовать себя работодателю и достойно провести первое интервью», — добавили эксперты.

Ранее URA.RU передавало, что в Ямало-Ненецком автономном округе в поликлиниках начали работать кабинеты психологической помощи.